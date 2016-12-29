Блоки. Москва в безопасности?

Защитники животных, ау! Площадь Революции, бедная обезьянка и алчный мужичок. Фото только за деньги!!! Где защитники животных??? Ау, ребята!!! Обезьяна на морозе....…

В дороге. Спектакль РАМТ Продолжаем вливаться в театральную жизнь столицы. Теперь РАМТ "В дорге". Не просто спектакль, а пьеса великого драматурга Виктора Розова.…

Шагал и Юрский. Два гения. Одна жизнь. Девять ролей Художники пишут глазами любви, и только глазам любви следует судить их. Лессинг Уходит год високосный. Все посылают вслед ему проклятия. Для…

Ростислав Плятт и Фаина Раневская. Музей в театре Вчера в первый раз в жизни я побывала в театре им. Моссовета. Я расскажу про спектакль обязательно, но позже, а вот прямо сейчас про музей,…

Дед Морозы в Детском мире. Украинец с китайцем - братья навек! Мы ищем способ поднять себе настроение и подготовиться к Новому году. С этим проблем в Москве нет.. В воскресенье сходили в детский мир, что на…