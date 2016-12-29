Блоки. Москва в безопасности?

Меня потрясли последние события в Европе. В Берлине на ярмарку въехал грузовик. Ницца № 2. Я по особому отношусь и к Германии и к Берлину, слишком много хожено по этим рождественским базарчикам по всей стране, легче перечесть, где я на них не была. Поэтому, для меня особой болью стал этот трагический инцидент.
Сейчас и в Москве много таких мест, где собирается много людей. А будет и еще больше, когда начнутся каникулы и в столицу приедут туристы. Так что же необходимо сделать для безопасности этих мероприятий?
Помню, как меня больше года назад поразил фестиваль света в Москве. Мы шли по мосту к парку им. Горького и на всем протяжении нашего маршрута стояли полицейские. Их было ненамного меньше, чем зрителей, пришедших полюбоваться на творения художников по свету. Везде мощные грузовики, отделяющие толпу от проезжей части. Это было задолго до Ниццы и Берлина и вызывало недоумение.
Сейчас то мы понимаем, что все эти меры оправданы. Фанатиков и просто придурков хватает везде. И можно только с болью констатировать, что Европа теперь уже не та, увы.... Нет больше Рождества, спокойствия и радости. Европейцы сами сдали свою уютную мирную жизнь и вековые традции на откуп мигрантам с Востока. Хорошо, что еще есть надежда на разум. А пока Европа ощетинилась. Ярмарки были обнесены бетонными блоками в Лондоне и Берлине, Париже и Дрездене. Мигрантам удалось загнать немцев и французов за заборы.. И теперь, живя в своей собственной стране, люди вынуждены уйти за ограждение, чтобы мигранты не смогли причинить им вреда. Сюр (((((
А вот так выглядит площадь Революции в Москве. И это правильно!
Вы в верите в безопасность уличных гуляний? Как себя обезопасить?
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